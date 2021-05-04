Национальный план реагирования на ядерные и радиационные аварии разработали в РК

Комитет атомного и энергетического надзора Минэнерго разработал проект Национального плана реагирования на ядерные и радиационные аварии, передает zakon.kz.
Так, целями реагирования в случае ядерной и радиационной аварии являются:
План вводится в действие по решению уполномоченного органа в области использования атомной энергии:
Хозяйствующие субъекты разрабатывают и утверждают планы противоаварийных мероприятий в соответствии с законодательством республики в области использования атомной энергии. В планах противоаварийных мероприятий предусматриваются порядок действий и мероприятия при инцидентах и ликвидации аварий и их последствий по минимизации возможного воздействия на персонал, население и окружающую среду.
В случае ядерной и радиационной аварии на территории площадки, хозяйствующие субъекты немедленно приступают к ликвидации возникшей аварии согласно планам противоаварийных мероприятий. Хозяйствующие субъекты используют имеющееся оборудование для реагирования и ликвидации последствий ядерной и радиационной аварии, - говорится в документе.
Реагирование на ядерные и радиационные аварии на территории площадки, не представляющие угрозы выхода факторов воздействия за территорию площадки, осуществляется хозяйствующими субъектами.
При ядерной и радиационной аварии местного, регионального или глобального масштаба реагирование и ликвидация последствий ядерной и радиационной аварии осуществляются силами и средствами гражданской защиты.
Организация, деятельность, руководство и органы управления силами и средствами гражданской защиты определяются законодательством Республики Казахстан в сфере гражданской защиты.
Представителями уполномоченных органов в области использования атомной энергии и в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения вносятся начальнику оперативного штаба рекомендации по части радиационной безопасности лиц, участвующих в ликвидации последствий ядерной и радиационной аварии, и вопрос о допустимости применения методов ликвидации последствий аварии.
Действия по реагированию, затрагивающие трансграничные аспекты воздействия ядерной и радиационной аварии, согласовываются с уполномоченным органом по внешнеполитической деятельности и осуществляются в соответствии с международными санитарными правилами и международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.
При ядерной и радиационной аварии населению предоставляется беспрепятственный доступ к информации о риске возникновения опасных факторов чрезвычайных ситуаций, которым оно может подвергаться, мерах необходимой безопасности, а также в случае возникновения чрезвычайной ситуации, обеспечивается защита жизни, здоровья и личного имущества граждан, - говорится в проекте.
При необходимости население принимает участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий в пределах, установленных законодательством о гражданской защите, а также использует необходимые средства коллективной и индивидуальной защиты.
Возмещение вреда (ущерба), причиненного физическим и юридическим лицам, окружающей среде вследствие ядерной или радиационной аварии осуществляется в соответствии с законодательством РК и международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.
Также разработан общий порядок действий:
Локализация ядерной и радиационной аварии и ликвидация ее последствий осуществляются силами и средствами местных исполнительных органов, а также центральных исполнительных органов на ведомственных объектах. При необходимости, в соответствии с планами взаимодействия, могут привлекаться силы и средства государственных органов.
Руководство всеми силами и средствами, привлеченными к ликвидации ядерной и радиационной аварии, и организацию их взаимодействия осуществляют руководители хозяйствующих субъектов, центральных и местных исполнительных органов.
Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций действуют по ранее разработанным планам реагирования на ядерные и радиационные аварии.
В случае крайней необходимости (непосредственной угрозы жизни и здоровью людей) руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций вправе самостоятельно принимать решения:
Полностью посмотреть документ можно на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 19 мая.
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