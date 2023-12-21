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Новую спецмашину радиационной, химической и биологической разведки разработали в РК

новая техника Фото: gov.kz
По техническому заданию МЧС Казахстана разработана принципиально новая спецмашина радиационной, химической и биологической разведки, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время, основной парк спецмашин радиационной, химической и биологической разведки МЧС, да и всех Вооруженных сил Казахстана состоит из автомобилей советского производства, которые морально и физически устарели и требуют обновления.

новая техника

Фото: gov.kz

В связи с этим, МЧС совместно с инженерами отечественного оборонного предприятия проработана и утверждена комплектация оборудования спецтехники, отвечающая требованиям передовых мировых стандартов.

"На сегодняшний день, аналогов разработанной техники, в Казахстане и в странах постсоветского пространства нет. Данные автомобили будут использованы для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, как в нашей стране, так и за рубежом, в том числе в гуманитарных миссиях". Пресс-служба МЧС РК
новая техника

Фото: gov.kz

В настоящее время компания выполнила свой государственный оборонный заказ и в рамках договорных обязательств готово передать 2 единицы комплексов радиационной, химической и биологической разведки на базе бронированной колесной машины "Алан-2", которые пополнят парк специально-спасательных машин воинских частей МЧС.

новая техника

Фото: gov.kz

"Презентация новой техники была проведена с участием министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майора Сырыма Шарипханова. В демонстрации БКМ "Алан-2" приняли участие профильные специалисты Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, а также Службы государственной охраны Республики Казахстан". Пресс-служба МЧС РК

На презентации были представлены основные параметры комплекса, продемонстрированы практические действия расчета при выполнении задач по ликвидации ЧС техногенного характера.

новая техника

Фото: gov.kz

Сырым Шарипханов дал высокую оценку новой технике.

В 2024 году также планируется поставка еще двух единиц для комплектования воинских частей на западе и востоке страны.

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