Отца и дочь отправили в колонию за хищения в санатории "Казахстан"

В Алматы вынесли приговор бывшему руководителю санатория "Казахстан" Казбеку Султану, его дочери Аяне Бейсебаевой и остальным фигурантам дела. Всех признали виновными, Султана осудили к 10 годам колонии, его дочь - к 7, передает zakon.kz.

15 мая 2020 года в МВД сообщили, что по подозрению в крупных хищениях задержан бывший руководитель санатория "Казахстан" Султан Казбек. Отмечалось, что он в 2013 году под предлогом реконструкции и капитального ремонта здания санатория предоставил в банк недостоверные сведения о завышенной доходности и получил кредит на сумму 2,6 млрд тенге. В дальнейшем, он использовал различные финансовые схемы и обналичивал деньги через "лжепредприятия". Таким образом он похитил 974 млн тенге.

Кроме того, бывший руководитель АО привлекал к схемам хищения своих знакомых и близких родственников. Так, с 2015 по 2019 годы спортивно-оздоровительным комплексом руководила младшая дочь Казбека Султана - Аяна Бейсебаева, которая присваивала все доходы.

На сегодняшний день АО фактически доведено до банкротства. Общая сумма задолженности перед финансовым учреждением составляет более 3,5 млрд тенге, - говорилось в сообщении МВД.

Сегодня, 4 мая, в Алмалинском районном суде Алматы подсудимым вынесли приговор. На скамье подсудимых оказались 5 человек. Это бывший руководитель АО "Санаторий Казахстан" Султан Казбек, его дочь Аяна Бейсебаева, члены совета директоров общества Амангельды Тойбаев и Арман Жуманов, а также руководитель отдела закупок Жанар Кудербекова.

Бывший руководитель санатория "Казахстан" Казбек Султан обвинялся в "Присвоении или растрата вверенного чужого имущества", "Легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем", "Незаконном получении и нецелевом использовании кредита", "Причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотреб­ления доверием", "Злоупотреблением полномочиями", и "Подделке документов".

Остальным фигурантам дела вменялась статья "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества". Жуманову также вменялась статья "Подделка документов".

Суд признал Казбека Султана виновным и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы. Отбывать наказание ему назначили в колонии средней безопасности.

Его дочь Аяну Бейсебаеву тоже признали виновной и осудили к 7 годам лишения свободы в колонии средней безопасности.

Жанар Кудебекову осудили на 7 лет в колонии средней безопасности.

Армана Жуманова осудили к 7 годам лишения свободы в колонии средней безопасности. Суд оправдал его по статье "Подделка документов".

Амангельды Тойбаева приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии средней безопасности.

Все подсудимые, кроме бывшего главы санатория были под домашним арестом, суд постановил взять их под стражу в зале суда немедленно.

Также суд частично удовлетворил иск санатория "Казахстан" и постановил взыскать с Казбека Султана 729 млн и госпошлину в доход государства в 21 млн. С Бейсебаевой взыскать 334 млн взыскать и госпошлину в 10 млн. С Султана и Кудебековой 60 млн и госпошлину в сумме 1,8 млн.

Взыскать представительские расходы в долевом порядке в пользу санатория: Султан - 5 млн тенге, с остальных подсудимых - по 500 тыс. тенге.

Всем подсудимым назначены наказания в виде лишения свободы с учетом тяжести совершенного преступления. Преступление длилось несколько лет, ущерб причинен в особо крупном размере, в миллиардных суммах. Ущерб не возмещен, в связи с чем суд принял решение о назначения наказания в виде лишения свободы. Время содержания под стражей будет учитываться, - сказала судья.

В конце заседания судья зачитала частное постановление в отношении экспертов. По ее словам, несмотря на то, что следователь предоставил все документы, акты выполненных работ, эксперты сообщили, что не могут назвать сумму ремонтных работ. Таким образом, они недобросовестно выполнили свои обязанности.

Судья постановила о нарушениях донести до председателя Нацбанка и руководства Комитета госимущества.

Кроме того, она заявила, что в деле замешан бывший заместитель министра внутренних дел Берик Бисенкулов, который якобы закрывал глаза на множественные нарушения, происходившие в санатории. Судья отметила, что за это он неоднократно получал от главы санатория материальное вознаграждение.

Донести это до сведения прокурора города Алматы для проведения соответствующей проверки бывшего заместителя министра внутренних дел Бисенкулова, - сказала она.