Мужчина, "подравшийся с лифтом" в Алматы, объяснил свое поведение

В алматинских соцсетях появилось видено, на котором агрессивный мужчина пинает стену лифта, а выйдя из него колотит по стене подъезда арматурой. Все это на глазах у ребенка, сообщает zakon.kz.

После опубликования видео, личность гражданина установили сотрудники УП Ауэзовского района и задержали дебошира.

Инцидент произошел в одном из домов 8-го микрорайона Алматы.

Его действия квалифицированы по статье 434 ч.1 КРКобАП,о чем собран соответствующий материал, который для принятия решения направлен в СМАС города Алматы. Свое поведение он объяснил яростью после вести о смерти друга. начальник Управления полиции Ауэзовского района подполковник полиции Улан Абулхаир