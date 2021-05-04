Мирас Дауленов освобожден от должности вице-министра образования и науки РК

Постановлением Правительства Дауленов Мирас Мухтарович освобожден от должности вице-министра образования и науки РК согласно поданному заявлению, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

Мирас Дауленов родился в 1983 году в Восточно-Казахстанской области, городе Усть-Каменогорск. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, магистр юриспруденции, доктор (PhD) в области права.

Трудовую деятельность начал в 2003 году. В различные годы работал в частном секторе в качестве юриста.

В августе 2012 года был назначен на должность заведующего Кафедрой международного права и международных отношений АО «Казахский Гуманитарно-Юридический университет».

С 2015 по 2018 годы — заместитель председателя правления - директор Академии фундаментальных и прикладных исследований имени С. Зиманова университета КАЗГЮУ имени М. С. Нарикбаева.

С 2018 по настоящее время — провост - директор Академии правовых и экономических исследований имени С. Зиманова университета КАЗГЮУ имени М. С. Нарикбаева.

Должность вице-министра образования и науки РК он занимал с декабря 2019 года по настоящее время.