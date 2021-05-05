Оторвало колесо после столкновения - Audi сбил девочку на Илийском тракте

В страшном ДТП в Алматы пострадала девочка 2006 года рождения, сообщает корреспондент zakon.kz.

Авария произошла на Илийском тракте. Автомобиль Audi A6 двигался по трассе в южном направлении. На границе города, рядом с селом Покровка, из придорожного магазина выходила девочка. Со слов очевидцев, она начала перебегать дорогу в неположенном и неосвещенном месте.

Водитель Audi поздно заметил девушку, не успел затормозить и сбил ее. От страшного удара подростка отбросило метров на 30. Тело упало на пешеходный переход неподалеку.

Водитель после наезда, судорожно пытаясь справится с управлением, вылетел на обочину, и врезался в фонарный столб. У автомобиля оторвало заднее колесо. Но шокированный мужчина продолжал давить на газ, автомобиль проехал еще около 200 метров, прежде чем остановился. Водитель с места ДТП сбежал.

Сотрудники дорожной полиции "пробили" информацию об автомобиле и приехали к хозяину домой, затем и доставили его на место ДТП. Хозяин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, рассказал, что машину угнал его нетрезвый зять.

Как сообщили сотрудники дорожной полиции, информация проверяется.

Пострадавшую в крайне тяжелом состоянии доставили в ближайшую больницу. В данный момент она в коме.