Суточный прирост смертности из-за COVID-19 вновь увеличился в Казахстане

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 5 мая, сообщает zakon.kz.

На 5 мая лечение от КВИ продолжают получать 44 572 человека (44 202 КВИ+ и 370 КВИ-), из них в стационарах находится – 15 015 пациентов, на амбулаторном уровне – 29 557 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 784 пациента,

• в состоянии крайней степени тяжести – 196 пациентов,

• на аппарате ИВЛ – 117 пациентов.

За сутки еще 34 казахстанца скончались от коронавируса. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано 3796 случаев с летальным исходом.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 3 мая 2021 года зарегистрировано 29 новых случаев заболевания, 5 случаев с летальным исходом. Выздоровели 65 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:

Заболевших - 53 122, случаев с летальным исходом - 817, всего выздоровели – 51 935 человек.