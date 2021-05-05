"Зеленая" зона в Казахстане увеличилась до четырех регионов

5 мая 2021, 09:10
Фото: pixabay.com

В Казахстане расширилась "зеленая" зона, сообщает zakon.kz.

Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах.

На 5 мая ситуация выглядит следующим образом:

В "красной" зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская области.

В "желтой" зоне: Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская, Костанайская, Мангистауская и Северо-Казахстанская области.


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