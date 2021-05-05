Что будут делать с гранитными плитками и бордюрами в сквере КазНАТОБ

В Управлении зеленой экономики Алматы дали опровержение и разъяснения по благоустройству и озеленению скверов возле КазНАТОБ им.Абая, передает zakon.kz.

Не секрет, что сейчас на территории скверов сняты гранитные ступени и бордюры. В ведомстве пояснили, что они были сняты и сложены в сторону для того, чтобы во время строительных работ не было осколов и нанесено других повреждений.

Сейчас подрядная организация - ТОО "Сункар" осуществляет работы по подготовке основания для плитки. Затем гранитные плиты и бордюры будут очищены методом пескоструя. Как только они будут отреставрированы, их вернут на место. Управление опровергает информацию о незаконом демонтаже гранитных камней (бордюров, ступеней) для уничтожения. Работы по возвращению гранитных бордюров уже ведутся и возвращены на место возле бюстов Жамбыла и Мухтару Ауэзову. Ничего уничтожать и убирать мы не будем - здесь будут проведены только реставрационные работы. По графику работы планируются закончить в июне текущего года. - заявили в УЗЭ.

Отметим, что во время презентации с акимом Алматы Бакытжаном Сагинтаевым был представлен проект по благоустройству и озеленению скверов возле КазНАТОБ имени Абая и фонтана "Неделька". Руководитель Управления зеленой экономики Алматы Наталья Ливинская подчеркнула, что никакие капитальные переделки на этом месте выполнены не будут. Управление зеленой экономики подняло архивные фотографии, материалы, по которым будут отреставрированы скверы возле театра и фонтан "Неделька".