Национальный проект "Здоровая нация" разработали в Казахстане

Министерство здравоохранения Казахстана разработало Национальный проект "Здоровая нация" на 2021-2025 годы, передает zakon.kz.

Национальный проект включает в себя несколько задач:

Формирование здорового образа жизни Повышение доступности и качества медицинских услуг Развитие кадрового потенциала и научной медицины Создание единого цифрового пространства здравоохранения.

Проект "Здоровая нация" также предусматривает:

Совершенствование системы эпидемиологического надзора за вакциноуправляемыми, особо-опасными и вновь возникающими инфекциями

Формирование современной системы эпидемиологического прогнозирования и реагирования

Развитие отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий

Цифровизация национальной санитарно-эпидемиологической службы

Развитие массового спорта.

После его реализации в 2025 году ожидается улучшение качества жизни человека, достижение им активного долголетия и полноценного выполнения социальных функций посредством увеличения ожидаемой продолжительности жизни граждан до 75 лет.

Планируется, что младенческая смертность сократится до 7,2 на 1000 родившихся живыми. Материнская смертность - до 10,0 на 100 тыс. родившимися живыми.

При этом уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых медицинскими учреждениями возрастет до 80%.

Инвестиции в основной капитал в здравоохранение вырастут до до 372,2 % от уровня 2019 года.

Также планируется, что средняя заработная плата врачей вырастет в 2,5 раза до 2023 года.





Объем финансирования, необходимый для реализации национального проекта - 3 078 838 млн. тенге. Доля общих расходов на здравоохранение от ВВП вырастет до 5%.

Руководителем Национального проекта является министр Алексей Цой, куратором - заместитель премьер-министра РК– Ералы Тугжанов.

Реализация плана начнется с 1 июля 2021 года.

Полностью посмотреть проект можно на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 20 мая.