Как подать заявление на пенсионные выплаты онлайн

На сайте Единого накопительного пенсионного фонда расширена линейка видов заявлений о назначении пенсионных выплат, которые можно подать дистанционно, передает zakon.kz.

Этой услугой теперь могут воспользоваться следующие категории получателей пенсионных выплат, имеющих в ЕНПФ пенсионные накопления за счет добровольных взносов:

лица, достигшие 50-летнего возраста;

лица с инвалидностью.

Перед подачей заявления необходимо удостовериться в наличии действующей электронной цифровой подписи (ЭЦП), документа, удостоверяющего личность, банковского счета, открытого в национальной валюте, - сообщили в ЕНПФ.

Так, для подачи заявления необходимо на сайте ЕНПФ (www.enpf.kz) авторизоваться в личном кабинете с использованием ЭЦП, в разделе "Услуги" выбрать услугу "Подача заявления о назначении пенсионных выплат", далее заполнить и подписать соответствующие документы ЭЦП.

Статус обработки заявления ЕНПФ вы легко можете отследить с помощью услуги "Мои заявления на выплаты / переводы" в разделе "Услуги" личного кабинета так же на корпоративном сайте ЕНПФ.

В ЕНПФ напомнили, что с 1 мая текущего года индивидуальные пенсионные счета для учета добровольных пенсионных взносов открываются в беззаявительном порядке на основании поступившего в ЕНПФ первичного добровольного пенсионного взноса.