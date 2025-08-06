В Казахстане с 11 августа изменится процедура выдачи ЭЦП

В Казахстане введена упрощенная система получения электронной цифровой подписи (ЭЦП), сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 6 августа 2025 года, заявили в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК:

"С 11 августа в Казахстане меняется порядок получения электронной цифровой подписи. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности переводит услугу полностью в онлайн-формат. Данное решение направлено на повышение уровня защиты персональных данных и обеспечение сохранности цифровой идентичности граждан, исключив возможность получения электронной подписи третьими лицами".

Ранее ключи ЭЦП можно было получить как онлайн, так и при обращении в центры обслуживания населения (ЦОН). Теперь процедура полностью переведена в онлайн-формат.

Как получить ЭЦП онлайн:

Зайдите на портал egov.kz или pki.gov.kz. Подайте онлайн-заявку. Пройдите биометрическую идентификацию – система распознает ваше лицо через камеру.

Как пояснили в МЦРИАП:

Если личность подтверждена успешно, ключ ЭЦП выдается сразу же онлайн, без участия сотрудников ЦОНа.

Если система не смогла провести идентификацию – например, в случае отсутствия фото в базе или технической ошибки – пользователю предоставляется возможность повторить попытку. Система допускает до пяти попыток биометрической проверки. Только после этого открывается возможность подать заявку на получение ЭЦП через ЦОН и прохождения идентификации личности через оператора ЦОН с необходимым пакетом документов.

Важно отметить , что без прохождения биометрии подача заявки в ЦОН у оператора невозможна. Оператор проверяет информацию по ИИН и при отсутствии пяти неуспешных попыток биометрии не сможет оказать услугу. Доступ к подаче через ЦОН открывается автоматически только после исчерпания всех онлайн-попыток.

Для граждан, не имеющих доступа к интернету или к компьютеру, предусмотрена возможность прохождения биометрии в зонах самообслуживания ЦОН. Если пользователь успешно проходит идентификацию на месте, ключи выдаются онлайн без участия оператора ЦОН.

Переход на преимущественно дистанционный формат подтверждается и статистикой. С начала 2025 года в Республике Казахстан выдано более 14,9 млн ключей ЭЦП. Из них 92,25% – через удаленную идентификацию и лишь 7,75% – через ЦОН. Эти данные показывают высокий уровень востребованности онлайн-сервиса и устойчивую тенденцию к цифровизации государственных услуг.

В МЦРИАП заверили, что нововведение направлено на повышение уровня информационной безопасности.

"ЭЦП приравнивается к собственноручной подписи и обладает полной юридической силой, поэтому доступ к ключам ЭЦП должен быть строго ограничен, доступ только у владельца. Использование биометрии позволяет надежно подтвердить личность и исключить случаи неправомерного получения ключей ЭЦП", – заключили в пресс-службе ведомства.

18 июня 2025 года сообщалось, что правила выдачи, хранения, отзыва открытых ключей ЭЦП обновили в Казахстане.