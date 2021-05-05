Еще 1,6 млрд тенге нужно на строительство завода по выпуску вакцин в Жамбылской области 

На строительство завода в Жамбылской области по выпуску вакцин необходимо еще 1,6 млрд тенге. Стало известно, кто будет нести ответственность за этот проект, передает корреспондент zakon.kz.

С кого спрашивать, если мы 1,6 млрд дополнительно дадим? А если через три месяца производство не запустится, промышленного производства не будет. Ответственность будете нести вы (министру образования и науки - прим.), акимат или подрядчик? - спросил Нурлан Нигматулин.

Отвечая на вопрос, глава МОН Асхат Аймагамбетов ответил, что министерство образования со своей стороны все мероприятия в рамках Дорожной карты полностью исполнило.

Алихан Асханович (Смаилов - первый заместитель премьер-министра - прим.) у нас Ералы Лукпанович (Тугжанов - заместитель премьер-министра - прим.) отпросился, у него командировка. Может вы тогда скажете кто ответственен за завод? Столько о нем говорим, ленточки все перерезали, PR-кампанию Алексей Владимирович удачно провел. Теперь нужно четко сказать, когда будет промышленное производство. Министр образования и науки говорит не мое, что это к подрядчику. Как я понимаю, подрядчик все-таки не такой глубоко погруженный специалист в научной сфере. Алексей Владимирович (Цой - министр здравоохранения - прим.) сейчас вообще скажет, что только потребляет и организовывает. Кто ответственный? - уточнил спикер Мажилиса.

Алихан Смаилов отметил, что ответственность за завод несет правительство, в частности, вице-премьер Ералы Тугжанов.

Спрос за правительством. В правительстве занимается заместитель премьер-министра Тугжанов. Среди министерств - это министерство образования науки. Сейчас все технические работы проводит акимат. Как только он техническую часть закончит, передаст на баланс Министерства образования и науки, - ответил он.

Ясно, Ералы Лукпановичу не повезло. Сегодня он в отъезде и ему сказать нечего. Но вы обозначили кто. Алексей Владимирович, есть что добавить? Когда и в каких объемах отечественная вакцина QazVac пойдет на вакцинацию? - добавил Нигматулин.

По словам министра здравоохранения, 50 тыс. доз вакцины ежемесячно будет выпускать Научно-исследовательский институт биологической безопасности, с дальнейшим ростом до 100 тыс. доз. Завод, строящийся в Жамбылской области, будет выпускать до 60 млн доз в год.

Понятно, что пока ничего непонятно вам самим. Алихан Асханович, убедительная просьба, чтобы не получилось, что у семи нянек дитя без глаза. Пожалуйста, это очень важнейший проект. Население ждет, общество ждет вакцины. Мы заявили столько, поэтому теперь организовывайте. Средства, которые вы просили, вам даны. Сейчас дополнительно просите, снова выделяются. Все зависит от вас теперь, время быстро пройдет, - заключил Нурлан Нигматулин.

Ранее сообщалось, что завод в Жамбылской области по производству вакцин запустят в декабре 2021 года.

Тамила Языкова, Нур-Султан