Жительница Мали родила сразу девять детей

25-летняя жительница Мали родила девять детей за один раз - пять девочек и четыре мальчика, сообщает zakon.kz.

По данным министерства здравоохранения республики, мать и новорожденные чувствуют себя хорошо.

РИА Новости отмечают, что специалисты из Мали, которые наблюдали беременность молодой мамы, попросили о помощи своих коллег из Марокко.

Женщина была доставлена в одну из больниц на северо-западе Африканского континента, где врачи также подтвердили, сославшись на данные ультразвукового исследования, что в утробе женщины семеро малышей, - говорится в публикации.

Когда же ей делали кесарево сечение, то врачи были чрезвычайно удивлены, обнаружив, что женщина смогла выносить сразу 9 младенцев.