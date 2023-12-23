СМИ: Жительницу Шымкента разыскивают за убийство новорожденного

По сообщению регионального СМИ, в одном из микрорайонов Шымкента нашли тело новорожденного ребенка. Полиция ищет мать младенца, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Otyrar.kz 23 декабря, полиция Шымкента разыскивает мать младенца, обнаруженного мертвым на территории микрорайона Нурсат.

По данным СМИ, 21 декабря тело новорожденного нашли в одной из многоэтажек. Сообщение об этом поступило на канал "102" УП Каратауского района.



Сейчас полицейские разыскивают мать погибшего ребенка. По этому факту зарегистрировали уголовное дело по ст. 100 УК РК ("Убийство матерью новорожденного ребенка").

Ранее в Павлодарской области восьмимесячный ребенок умер от истощения.

