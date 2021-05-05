"Эксперимент" над детьми-сиротами прояснили в Минздраве

Пользователи Казнета распространяют сообщения о принудительной вакцинации в детских домах, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Stopfake.kz, автор утверждает, что об эксперименте над детьми-сиротами и принуждению их к участию в испытаниях вакцины ей сообщили "на тонком плане".

Информацию опровергли в Министерстве здравоохранения.

Эта информация не соответствует действительности. В Казахстане детей против COVID-19 не вакцинируют: ни тех, что находятся в детских домах, ни тех, что воспитываются в семьях. Это фейк, — сообщили в ведомстве.

В Казахстане принудительная вакцинация незаконна. Согласно статье 77 Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения", граждане имеют право на информированное согласие или отказ от всех медицинских манипуляций, включая профилактические прививки.