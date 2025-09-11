#АЭС в Казахстане
Советы

Эксперимент прояснил, как отвлечь младенца в любой непонятной ситуации

Ребенок, игрушки, детская, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 07:41 Фото: pexels
Дети до одного года способны концентрировать внимание лишь на непродолжительное время, но некоторые слова и действия помогают им лучше и дольше сосредотачиваться на объектах окружающего мира. Какие именно, выяснили американские ученые, сообщает Zakon.kz.

Исследование, опубликованное в журнале Developmental Psychology, подтвердило, что разнообразие и специфика слов, которые используют родители, способны влиять на развитие детей и характер их взаимодействий с окружающими предметами.

Группа психологов из Калифорнийского университета в Дейвисе (США) организовала эксперимент в лаборатории по изучению познавательных способностей младенцев Infant Cognition Lab при своем вузе. К нему привлекли 49 родителей (45 мам и четверо отцов) с девятимесячными малышами (15 девочек и 34 мальчика).

Исследователи наблюдали и записывали на видео, как взрослые играли с сыновьями и дочерьми, собирая пазл с изображениями животных – попугая, зебры, льва, обезьяны, медведя и слона. Детям на голову надевали айтрекер – устройство для отслеживания взгляда, чтобы на протяжении эксперимента фиксировать, куда и как долго они смотрят.

"В девять месяцев у младенцев как раз начинает формироваться чувство окружающего пространства и понимание слов, используемых при его описании. В речи родителей присутствовало много пространственных слов, и мы смогли оценить реакцию на них младенцев", – пояснили психологи.

Анализ записей и данных айтрекера показал, что фразы с пространственными обозначениями вроде "положи сюда", "туда" и так далее привлекали внимание детей на 3,6 секунды. Когда родители называли объекты, например животных в предложениях типа "Это обезьяна", то младенцы фокусировались в среднем на 3,9 секунды.

Еще лучше срабатывало сочетание наименований объектов и слов, указывающих на их положение. В таком варианте внимание детей сохранялось около шести секунд. Для сравнения, если фразы были нейтральными и не содержали слов указанных типов, внимание младенцев рассеивалось вдвое быстрее, примерно через три секунды.

Дольше всего дети концентрировались в ответ на предложения с названиями объектов и пространственными словами, которые родители сопровождали еще и жестами, к примеру указывающими. Это позволяло удержать внимание в среднем в течение 8,4 секунды.

Внедряя фразы, дольше удерживающие внимание, родители могут помочь малышам познавать мир и лучше понимать, как объекты существуют и перемещаются в пространстве. По словам психологов, это важно для развития пространственного мышления.

Ранее мы писали о том, как правильно подобрать детское автокресло.

Аксинья Титова
