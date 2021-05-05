Очередные законопроекты из президентского пакета политреформ прошли первое чтение в Мажилисе

На пленарном заседании Мажилиса были рассмотрены ключевые законопроекты по реализации президентских пакетов политических реформ. В частности, в первом чтении депутатами поддержаны проект Конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан" и сопутствующий проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выборов". Об этом сообщил помощник Президента РК по политическим вопросам Ерлан Карин в своем телеграм-канале, передает zakon.kz.

Он напомнил, что 13 апреля в Комитете Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе состоялась презентация данных законопроектов. После по каждому из законопроектов состоялось 12 заседаний рабочей группы. В обсуждении законопроектов приняли участие члены Национального совета общественного доверия Марат Шибутов, Рахим Ошакбаев, Андрей Чеботарев, Марат Башимов, Эльдар Жумагазиев и другие.

Указанные документы предусматривают внесение изменений в действующее законодательство в части проведения прямых выборов сельских акимов, снижения порогового уровня для прохождения политических партий в Мажилис с 7 до 5% и введения графы "против всех" в бюллетенях на выборах всех уровней. Для этого проектом Конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан" предполагается внесение поправок в действующее законодательство по установлению порядка назначения и проведения выборов сельских акимов, выдвижению и регистрации кандидатов, требованиям к кандидатам и другие, - пишет Карин.

В свою очередь проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выборов" предусматривает введение новелл в законы "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", "О государственной службе Республики Казахстан" и "О политических партиях".

В результате внесения этих изменений в действующее законодательство будет установлен общий порядок проведения прямых выборов сельских. В целом за 4 года планируется выбрать 2 345 акимов, среди них 836 акимов уже в 2021 году. В целом, принятие данных норм будет способствовать развитию политической конкуренции и повышению политической активности граждан, - отметил политолог.