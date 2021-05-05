Когда начнется итоговая аттестация школьников в Казахстане

В Казахстане итоговая аттестация выпускников школ начнется 28 мая, сообщает zakon.kz.

По данным пресс-службы МОН РК, итоговые выпускные экзамены обучающихся 9 (10) классов пройдут с 28 мая по 5 июня 2021 года.

Они будут проходить итоговую аттестацию по трем предметам: письменный экзамен по языку обучения в форме эссе; письменный экзамен по математике (алгебре); письменный экзамен по казахскому языку и литературе в классах с другим языком обучения и письменный экзамен по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения, - отметили в пресс-службе.

Также государственные выпускные экзамены обучающихся 11 (12) классов пройдут с 1 по 10 июня 2021 года.

Выпускники школ сдают экзамены по четырем предметам: письменный экзамен по языку обучения в форме эссе; письменный экзамен по алгебре и началам анализа; тестирование по истории Казахстана; тестирование по казахскому языку в школах с другим языком обучения и тестирование по русскому языку в школах с казахским языком обучения, - добавили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что 2020-2021 учебный год завершают более 3,4 млн школьников, из них выпускников 11 (12) классов – около 150 тысяч, учащихся 9 классов – около 270 тысяч человек.