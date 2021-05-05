Годовалый ребенок упал в уличный туалет в Мангистау

Происшествие случилось в селе Кызылтобе Мунайлинского района. Об этом сообщили на Станции скорой и неотложной медицинской помощи Мангистауской области, передает zakon.kz.

Как говорится в информации, звонок о том, что годовалый мальчик упал в уличный туалет, поступило 3 мая в 12:40.

Родители малыша вместе с соседями пытались вытащить его самостоятельно, но не смогли.

На помощь пришли медики. Прибывшая бригада скорой помощи достала ребенка из туалета.

Бабушка и мама спасенного малыша, а также соседи поблагодарили медиков за спасение ребенка.