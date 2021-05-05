Новый антирекорд по числу смертей от COVID-19 установлен в Индии

В Индии был установлен новый рекорд по смертности от коронавируса: 3780 человек скончалось за сутки, сообщает zakon.kz.

По информации Lenta.ru, общее число умерших от COVID-19 в стране составляет 226 188. Кроме того, в Индии начало расти число новых случаев COVID-19 после трехдневного снижения прироста заболевших. За минувшие сутки в стране было выявлено 382,3 тысячи случаев коронавируса, более чем на 25 тысяч больше, чем накануне.

Число заболевших уже вторую неделю подряд превышает 300 тысяч человек в сутки — больше, чем в любой другой стране мира.

Напомним, ранее Индия столкнулась с небывалым распространением коронавирусной инфекции. Больницы страны переполнены и испытывают острую нехватку кислорода и медицинских средств.