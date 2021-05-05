Развод Билла и Мелинды Гейтс. Что придется делить супругам

Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда приняли решение о расторжении брака после 27 лет совместной жизни. Их развод может стать самым дорогим в истории, сообщает zakon.kz.

Как отмечает ТАСС, Билл Гейтс обладает капиталом $145 млрд, что делает его четвертым в списке богатейших людей планеты.

Самый богатый человек

Гейтс стал миллиардером в 31 год. Большую часть своего состояния он заработал в качестве генерального директора, председателя совета директоров и основателя компании Microsoft. Еще в мае прошлого года состояние Гейтса оценивалось в $105 млрд. За пандемийный год он стал богаче на $40 млрд.

Дома, машины и самолет

Несмотря на свои внушительные заработки, Гейтс не считается расточительным миллиардером. По его собственному признанию, единственной его "блажью" стал частный самолет, который может стоить около $40 млн. Сюда же можно добавить коллекцию дорогих автомобилей.

Официальной резиденцией Гейтсов считается суперсовременное поместье Xanadu 2.0. Гейтсу потребовалось семь лет и $63 млн, чтобы построить этот гигантский дом. Еще в 1988 году миллиардер приобрел этот участок за $2 млн, теперь его стоимость оценивается в $130 млн. Кроме компьютерных дисплеев на общую сумму $80 тыс. и других высокотехнологичных решений, в доме есть даже батутная комната.

Земля и ранчо

Также Гейтс является крупнейшим в США землевладельцем. Ему принадлежит более 268 тыс. акров сельхозземель в 19 штатах, в том числе в Аризоне, Арканзасе, Луизиане и Небраске.

К тому же миллиардер является любителем ранчо. В 2009 году он приобрел 492 акра земли и деревенский дом в Вайоминге, который торговался по цене около $9 млн. В 2013 году Гейтс купил за $8,7 млн ранчо в 228 акров во Флориде.

В 2014 году СМИ сообщали, что семья Гейтс купила коневодческую ферму на ранчо Санта-Фе (юг Калифорнии) площадью 229 акров. Цена покупки составила $18 млн.

Ценные бумаги



С постепенным сокращением своего участия в работе Microsoft Гейтс также уменьшал и количество своих акций в компании. Теперь ему принадлежит лишь чуть больше 1% ее ценных бумаг.

При этом в портфеле миллиардера все еще хранятся крупные доли в других организациях. Это холдинг Berkshire Hathaway, американская компания по управлению отходами Waste Management, крупнейшая в Северной Америке железнодорожная сеть Canadian National Railway, американская торговая сеть Walmart, американский производитель строительной техники Caterpillar, коммуникационная компания Crown Castle, поставщик моющих средств Ecolab, логистические компании UPC и FedEx и медико-биологическая компания Schrodinger, - отмечается в публикации.

Бизнес и инвестиции



Гейтс продолжает заниматься бизнесом и вкладывает деньги в различные проекты через собственную инвестиционную компанию Cascade.

По некоторым данным, он владеет почти половиной гостиничной сети Four Season Holdings. Согласно данным Wall Street Journal, Гейтс делит 95% гостиничных акций с принцем Саудовской Аравии аль-Валидом бин Талалом.

В 2013 году Гейтс вместе с несколькими неназванными покупателями заплатил $161 млн за отель Ritz-Carlton в Сан-Франциско. Он также владеет шикарным отелем Charles в Кембридже, штат Массачусетс.

Благотворительный фонд

В 2000 году супруги Гейтс создали благотворительный фонд имени себя (Bill & Melinda Gates Foundation), который жертвует миллиарды долларов на борьбу с глобальным неравенством, эпидемиями и последствиями стихийных бедствий.

Организация стала одной из самых влиятельных сил в сфере глобального здравоохранения и за последние два десятилетия вложила более $50 млрд в борьбу с бедностью и болезнями.

"Клятва дарения"





В 2010 году Гейтс и Уоррен Баффет — седьмой самый богатый человек в мире — основали благотворительную организацию The Giving Pledge ("Клятва дарения"). В ее рамках они призвали миллиардеров пожертвовать больше половины своего состояния на благотворительные цели как при жизни, так и после смерти.

Сам Гейтс в будущем также намерен расстаться с большей частью своих денег. Согласно завещанию миллиардера, после его смерти все его четверо детей получат по $10 млн, а основная же часть состояния Гейтса будет перечислена в счет помощи больным и нуждающимся.