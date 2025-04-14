Экс-супруга Билла Гейтса назвала истинную причину их развода

Мелинда Френч-Гейтс написала книгу, в которой рассказывается об истинной причине развода с миллиардером Биллом Гейтсом, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Sunday Times, последней каплей Френч-Гейтс назвала статью, вышедшую в газете New York Times. В ней говорилось о связях Билла Гейтса и Джеффри Эпштейна – финансиста, которого обвиняли в создании криминальной сети, занимавшейся сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних девушек.

"Статья поднимала серьезные вопросы о поведении Билла – вопросы, из которых следовало, что он предал не только наш брак, но и наши принципы", – пишет она в книге.

Кроме того, бывшая жена Гейтса сказала, что она не считает их развод ошибкой.

"Это было необходимо. Если человек не может следовать своим принципам даже в самых интимных отношениях, это необходимо", – заявила Френч-Гейтс.

Между тем американка в данное время активно рекламирует свою книгу, которая должна выйти в продажу 15 апреля.

Отметим, что о разводе основателя Microsoft Билла Гейтса и его супруги Мелинды стало известно в мае 2021 года. Пара прожила вместе 27 лет.