Учитесь сидеть правильно: секрет, который продлит вам жизнь

Сидячий образ жизни плохо сказывается на здоровье. Из-за него снижается тонус мышц, работоспособность, развиваются различные заболевания, передает zakon.kz.



Однако, если сидеть правильно, то вы не причините никакого вреда своему организму.

Профиль приводит результаты исследования, проведенного порталом EatThisNotThat. Они были опубликованы в европейском журнале превентивной кардиологии.

Ученые исследовали, как продолжительность жизни связана с частотой простого упражнения – сидения на полу и вставания с него. Гипотеза была в том, что люди, которые нагружают свое тело таким комплексными упражнениями, живут дольше, и она подтвердилась.

Простой тест

В ходе своих исследований, ученые придумали испытание. Более двух тысяч участников в возрасте от 51 до 80 лет должны были вставать с пола из сидячего положения со скрещенными ногами. Помогать себе руками было нельзя. Те, кто справлялся с этим хуже других, были в шесть раз более склонны к ранней смерти.

Хорошо известно, что занятие аэробикой связано с длительностью жизни, но наше исследование также показывает, что поддержание высокого уровня гибкости тела, мышечной силы, отношения силы к массе тела, а также хорошая координация не только полезны для ежедневных дел, но и оказывают положительное влияние на ожидаемую продолжительность жизни, – отметил один из авторов исследования, доктор Клаудио Гил Арауджо.

Совет

По возможности несколько раз в день выполняйте простое упражнение – садитесь на пол и вставайте. Сидя нужно избегать сутулости. Шея должна быть на одной линии со спиной. Все это улучшит циркуляцию крови, даст прилив энергии, сделает вас гибким и готовым к движению.