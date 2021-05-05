"Высокопоставленный чиновник" прокомментировал ДТП с его сыном в Нур-Султане

Руководитель управления в Комитете госдоходов Министерства финансов РК прокомментировал информацию о ДТП с участием его сына, передает zakon.kz.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в Нур-Султане водитель Toyota Camry на пешеходном переходе сбил подростка, 2004 г.р, и уехал с места ДТП, припарковавшись около фитнес-центра. Об этом в facebook сообщила очевидец Sara Bersan. Она уточнила, что сбитый парень - сирота. Далее Sara Bersan сообщает, что отец водителя иномарки - руководитель управления администрирования акцизов в Комитете государственных доходов. Она и комментаторы высказали предположение, что из-за этого факта делу могут не дать ход.

Мы обратились за комментарием к отцу водителя Toyota Camry Дамиру Нургалиеву.

Относительно опубликованного поста в социальной сети Facebook и в других СМИ, указанного в них как дорожно-транспортное происшествие, с участием моего сына, считаю необходимым прокомментировать следующее. Я занимаю должность руководителя управления в КГД МФ РК и не являюсь "высокопоставленным чиновником". Определение данного случая как дорожно-транспортное происшествие, его квалификация и выяснение всех его обстоятельств относится к компетенции правоохранительных органов, которые и примут соответствующее решение. В связи с чем, на сегодняшний день делать какие-либо выводы является преждевременным. При этом, какого-либо вмешательства с моей стороны в действия правоохранительных органов не осуществляется, да и преследуется по закону. В свою очередь, с моей стороны проведена беседа с сыном об указанном в публикациях случае, также, хоть и отсутствуют претензии от другой стороны, нами принесены извинения. Хочу отметить, что данный случай никакого отношение к моей работе и работе Министерства финансов и КГД не имеет, - прокомментировал Нургалиев.

В пресс-службе ДП Нур-Султана по данному факту сообщили следующее.

30 апреля текущего года в 15.13 часов 21-летний водитель, управляя автомашиной марки Toyota Camry, следуя по ул. Туркестан со стороны ул. Сыганак, напротив дома № 2 допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2004 г.р., который перебегал проезжую часть дороги в установленном месте. В настоящее время пострадавший принимает лечение. Степень тяжести полученных телесных повреждений будет определена по результатам судебно-медицинской экспертизы. Действиям водителя будет дана правовая оценка. По данному факту проводится дознание.