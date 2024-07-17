Что должны указать в декларациях казахстанские чиновники

Руководитель Управления администрирования доходов физических лиц КГД МФ РК Дина Кусаинова на брифинге 17 июля 2024 года рассказала, какие требования предъявляются к чиновникам в части сдачи входной декларации, сообщает Zakon.kz.

Дина Кусаинова отметила, что к чиновникам при сдаче декларации есть ряд нюансов.

"Хотелось бы тоже отметить, что если у физлиц в зарубежном банке имеется, условно, 10 долларов, их не надо отражать. Указываются только в случае, если в совокупности размер вклада будет превышать 1000 МРП. При этом эта норма для госслужащих в другом ракурсе звучит. То есть госслужащие и лица, приравненные к ним, обязаны все для последней тыинки отражать, если у них есть зарубежные счета, потому что, согласно закона "О противодействии коррупции", госслужащие не имеют права иметь зарубежные счета", – пояснила она.

Госслужащие, а также приравненные к ним лица, также обязаны отражать сведения об источниках приобретения имущества. Это в случае, если они приобретают движимое или недвижимое имущество – квартиру, машину.

"Они обязаны указать, где они взяли на это деньги. Допустим, машина стоит 10 млн, у меня были свои 3 млн и 7 млн, например, я взяла кредит в банке. Это все отражается именно госслужащими и лицами, прировненными к ним. Также указывается источник доходов, в случае приобретения доли участия в уставном капитале юрлица, ценных бумаг, доля участия в жилищном строительстве", – подчеркнула Дина Кусаинова.

Спикер добавила, что если человек допустил ошибку в декларации, то он вправе сдать дополнительную декларацию и откорректировать данные. Но сделать это нужно в срок исковой давности – в течении трех лет. В противном случае могут наступить последствия.

"За неполные и недостоверные сведения в декларации сначала будет предупреждение, а если не исполняет в течение года, то уже предусмотрен штраф в размере 3 МРП. Это касается только физлиц. Если он сокрыл объект налогообложения, то есть если мы выявим, что у него где-то квартира за рубежом, и он ее не показал, то тут санкция, естественно, будет выше", – резюмировала Дина Кусинова.

Ранее она рассказала, сколько человек войдут в 2024 году в систему всеобщего декларирования.