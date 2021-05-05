Какими вакцинами прививаются алматинцы, рассказал Сагинтаев

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, какими вакцинами прививаются алматинцы, сообщает zakon.kz.

Кроме "Спутника V", мы сегодня прививаем казахстанской вакциной QazVac - мы получили 3 тыс. доз. Мы практически закрыли по первому компоненту (QazVac - прим. ред.) все 3 тыс. И получили китайскую вакцину (Hayat-Vax - прим. ред.) в объеме 15 тыс. доз. Уже со вчерашнего дня тоже пошла вакцинация, - сказал аким в прямом эфире Акимат LIVE.

По его словам, 97-98% алматинцев, входящих в первую категорию по вакцинации (работники здравоохранения, образования, службы безопасности), уже привиты от COVID-19.