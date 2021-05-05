Правительство Кыргызстана преобразовано в кабинет министров

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ "О кабинете министров Кыргызской Республики", передает zakon.kz.

Конституцией Кыргызской Республики, принятой референдумом 11 апреля 2021 года, устанавливается президентская форма правления, новый порядок формирования органов исполнительной, законодательной и судебной власти. пресс-служба Садыра Жапарова

Глава государства, принимая во внимание, что Правительство Кыргызской Республики считается ушедшим в отставку, и руководствуясь статьей 4 Закона Кыргызской Республики "О Конституции Кыргызской Республики" от 5 мая 2021 года №59, постановил:

преобразовать Правительство КР в Кабинет Министров КР.

считать Кабинет Министров КР правопреемником Правительства КР.

Жапаров поручил определить следующую структуру Кабинета Министров Кыргызской Республики:

– Министерство экономики и финансов Кыргызской Республики;

– Министерство обороны Кыргызской Республики;

– Министерство иностранных дел Кыргызской Республики;

– Министерство юстиции Кыргызской Республики;

– Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики;

– Министерство образования и науки Кыргызской Республики;

– Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики;

– Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;

– Министерство внутренних дел Кыргызской Республики;

– Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;

– Министерство энергетики и промышленности Кыргызской Республики;

– Министерство сельского, лесного и водного хозяйства Кыргызской Республики;

– Министерство по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики;

– Министерство цифрового развития Кыргызской Республики;

– Государственный комитет по экологии и климату Кыргызской Республики;

– Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики.

Кабинет Министров Кыргызской Республики состоит из:

– Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики;

– первого заместителя Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики;

– заместителя Председателя Кабинета Министров – министра экономики и финансов Кыргызской Республики;

– заместителя Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики;

– заместителя Председателя Кабинета Министров – министра цифрового развития Кыргызской Республики;

– министров Кыргызской Республики;

– председателей государственных комитетов.

При Кабинете Министров Кыргызской Республики действуют следующие органы исполнительной власти:

– Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений;

– Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

– Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций;

– Государственная служба финансовой разведки.

Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования, - говорится в сообщении.

Согласно указам, подписанным президентом Кыргызстана:

Таалайбек Омуралиев назначен министром обороны;

Руслан Казакбаев - министром иностранных дел;

Асель Чынбаева - министром юстиции;

Алымкадыр Бейшеналиев - министром здравоохранения и социального развития;

Болотбек Купешев - министром образования и науки;

Кайрат Иманалиев - министром культуры, информации, спорта и молодежной политики;

Бообек Ажикеев - министром чрезвычайных ситуаций;

Улан Ниязбеков - министром внутренних дел;

Гулмира Абдралиева - министром транспорта и коммуникаций;

Кубанычбек Турдубаев - министром энергетики и промышленности;

Аскарбек Джаныбеков - министром сельского, лесного и водного хозяйства;

Алмамбет Шыкмаматов - министром по продвижению и защите инвестиций;

Динара Кутманова - председателем Государственного комитета по экологии и климату;

Камчыбек Ташиев - председателем Государственного комитета национальной безопасности.

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