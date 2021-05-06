Лучшую вакцину от COVID-19 выбрали на Всемирном конгрессе

На регулярном Всемирном конгрессе вакцин-2021, который прошел 5 мая в режиме видеосвязи из-за пандемии, выбрали лучшую вакцину от коронавируса, передает zakon.kz.

До распространения КВИ данный форум ежегодно проходил в Вашингтоне.

Как сообщает ТАСС, лучшей в мире вакциной от коронавирусной инфекции признали препарат американской компании Moderna - он победил в номинации "Лучшая вакцина от COVID".

Также сообщается, что "весьма высокую оценку" получила вакцина, разработанная американской компанией Pfizer совместно с ее германским партнером BioNTech.

Вместе с тем в шорт-лист номинации попал "Спутник V", а также препарат, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

Кроме того, Moderna взяла и награду за "Лучшую новую технологию/платформу для вакцины". BioNTech в этой номинации "получил весьма высокую оценку".