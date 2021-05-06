Раскрыта причина обрушения метромоста в Мехико

Причиной обрушения метромоста в мексиканской столице мог стать дефект конструкции, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Об этом в среду, 5 мая, заявил Глава управления инфраструктурных проектов и услуг Мехико Хесус Эстева.

Ясно, что это был структурный дефект компонентов (конструкции). В этом случае речь идет о металлических структурах, металлических балках со сборными железобетонными элементами в верхней части, — отметил он.

По данным мексиканского издания, опоры моста дали трещины после землетрясения 2017 года, на что жаловались жители.

Пролет метромоста вместе с проходящим поездом обрушился на юго-востоке Мехико 3 мая в 22.22 по местному времени. В катастрофе погибли 25 человек, более 60 госпитализированы.