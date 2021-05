ВОЗ заявила о "знаменательном моменте" в борьбе с коронавирусом

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус приветствовал действия администрации президента США Джо Байдена, которая поддержала отказ от патентов на вакцины против коронавируса, чтобы устранить препятствия при производстве препаратов в мире, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Глава ВОЗ в течение нескольких месяцев призывал страны, участвующие в переговорах в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) по правам интеллектуальной собственности, приостановить действие патентных правил для тех вакцин, которые разрешены для использования в чрезвычайных ситуациях. Как отмечается на сайте ООН, США долгое время выступали против этого.

Однако в среду, 5 мая, представитель Вашингтона на переговорах Кэтрин Тай опубликовала заявление о том, что Соединенные Штаты поддержали отказ от защиты интеллектуальной собственности в отношении вакцин от COVID-19.

This is a monumental moment in the fight against #COVID19. The commitment by @POTUS Joe Biden & @USTradeRep @AmbassadorTai to support the waiver of IP protections on vaccines is a powerful example of ???????? leadership to address global health challenges. pic.twitter.com/3iBt3jfdEr