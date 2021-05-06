Дноуглубление на Каспии не окажет влияния на осетровых - ихтиолог

Свое мнение о проекте дноуглубления на Северном Каспии высказал Камелов Аскар Кадралиевич, доктор биологических наук, единственный ихтиолог, проработавший около 40 лет в Урало-Каспийском бассейне, изучая осетровые и другие рыбы.

Как известно, на Северном Каспии компания North Caspian Operating Company N.V. (NCOC), оператор Кашаганского нефтегазового месторождения, собирается провести дноуглубительные работы общей протяженностью 56 км. Это связано с падением уровня Каспийского моря и обмелением водоема в районе морских объектов месторождения.

Я могу прокомментировать ситуацию и проект как ихтиолог, доктор биологических наук, который защитил докторскую по осетровым рыбам Каспийского моря. По осетровым могу сказать, что большого, значимого воздействия на них в результате реализации этого проекта не будет, - отметил ученый.

По его словам, осетровые заходят к нам в Северный Каспий, совершая два вида миграции. Они заходят на нерест, а также для нагула, то есть подкрепления своего корма.

В своей диссертации я указал, что осетровые мигрируют с южных акваторий (зимой они обитают на юге в теплых водах), чтобы зайти в Урал на нерест, а те из них, которые не готовы откладывать икру, заходят в Северный Каспий, чтобы покормиться. Так вот, мной было установлено, что во время миграции осетровые идут не по центру моря, а больше придерживаются восточных побережий, то есть идут близко от берега. А так как у нас месторождение Кашаган и районы примерного дноуглубления находятся ближе к центру Северного Каспия, то, получается, что осетровые огибают этот район. Поэтому дноуглубительные работы не повлияют на нерестовую миграцию осетровых. Ученый пояснил, что при нагульных миграциях, когда рыба просто передвигается по Северному Каспию в поисках пищи, она может попадать в зону влияния работ. Но осетровые отличаются быстрой реакцией при появлении каких-то внешних воздействий - шума от судов и т. д., просто уходят из этих мест, - отметил Аскар Камелов.

Что касается частиковых, полупроходных и морских видов рыб, то им, как и всем рыбам, также свойственно быстрое реагирование на изменение условий, поэтому в случае необходимости они уходят на значительное расстояние, пояснил ихтиолог.

То есть особого влияния на рыб этот проект не окажет, - заключил эксперт. - Но в любом случае проект налагает ответственность и на нас, ученых. Поэтому, конечно, все эти дноуглубительные работы нужно проводить под пристальным контролем, с мониторингом ученых, ихтиологов.