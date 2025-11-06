Утверждены правила маркировки икры осетровых рыб

Приказом министра сельского хозяйства от 30 октября 2025 года утверждены Правила маркирования икры осетровых видов рыб для торговли на внутреннем и внешнем рынках и формы марки для торговли икрой осетровых видов рыб на внешнем рынке, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что лица, осуществляющие торговлю икрой, для получения марки икры осетровых видов рыб для торговли на внутреннем рынке подают в Комитет рыбного хозяйства посредством портала заявление на получение марки икры осетровых видов рыб для торговли на внутреннем рынке и документы:

если заявленная икра:

естественная – электронная копия договора купли-продажи;

– электронная копия договора купли-продажи; конфискованная – электронная копия документа, подтверждающего приобретение у уполномоченных организаций, и судебного акта о конфискации;

– электронная копия документа, подтверждающего приобретение у уполномоченных организаций, и судебного акта о конфискации; искусственная – электронная копия информации о получении икры осетровых видов рыб ;

Заявителю в "личный кабинет" направляется статус о принятии запроса для оказания государственной услуги, а также уведомление с указанием даты и времени получения результата государственной услуги.

Услугодатели получают цифровые документы из сервиса цифровых документов через реализованную интеграцию при условии согласия владельца документа, предоставленного посредством зарегистрированного на веб-портале "электронного правительства" абонентского номера сотовой связи пользователя, путем передачи одноразового пароля или путем отправления короткого текстового сообщения в качестве ответа на уведомление веб-портала "электронного правительства"

Выдача готовых марок для внутреннего рынка осуществляется в соответствии с графиком работы Комитета рыбного хозяйства при предъявлении документов, удостоверяющих личность лица, осуществляющего торговлю икрой, либо его представителя, действующего на основании документа, в которой указываются соответствующие полномочия представителя, а также извещения.

Указывается, что марка для внутреннего рынка является документом строгой отчетности.

При выдаче марок для внутреннего рынка Комитетом рыбного хозяйства выписывается накладная в двух экземплярах.

В накладной отражаются следующие данные:

наименование лица, осуществляющего торговлю икрой;

номер и дата заявления на получение марки для внутреннего рынка;

вид, номер и количество марок;

объем одной емкости и общий объем икры;

дата выдачи марок для внутреннего рынка, а также сведения о лице, которому они переданы.

Поврежденные марки подлежат возврату в Комитет рыбного хозяйства.

Возврат осуществляется на основании заявления о возврате полученных марок.

Уничтожение поврежденных марок осуществляется комиссионно в составе не менее трех должностных лиц Комитета рыбного хозяйства с составлением акта уничтожения поврежденных марок для торговли икрой осетровых видов рыб.

Акты, подписанные членами комиссии, заверяются печатью Комитета рыбного хозяйства.

Журнал учета марок для торговли икрой осетровых видов рыб на внутреннем рынке подлежит хранению в течение пяти лет.

Приказ вводится в действие с 15 января 2026 года.