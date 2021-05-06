Скандальные заявления о Казахстане прокомментировал Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал скандальные заявления в адрес Казахстана в интервью "Хабар 24" , передает zakon.kz.

От тех, кто определяет политику России по отношению к Казахстану, таких высказываний никогда не звучало и не прозвучит. Мы полностью уважаем суверенитет, территориальную целостность, политическую независимость друг друга. И мы развиваем союзнические отношения на основе тех документов, которые согласованы и подписаны главами государств, одобрены парламентами и являются законом, являются частью международного права, - сказал Лавров.

Лавров считает, что такие сомнительные высказывания со стороны политиков - это неизбежная часть демократической жизни.

Главное только, чтобы такого рода высказывания, которые не укрепляют нормальные отношения между нашими народами, чтобы они ограничивались дискуссионными клубами. И никогда, я вас заверяю, никогда подобного рода высказывания, которые подрывают имеющуюся международно-правовую базу наших отношений, не будут облечены даже в подобие реальной политики, - заключил он.