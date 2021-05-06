Казахстан вышел из "красной" зоны по коронавирусу 

6 мая 2021, 10:46
Фото: zakon.kz

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 мая, сообщает zakon.kz.

Казахстан вышел из "красной" зоны по коронавирусу. В "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области.

В "желтой" зоне - Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Кызылординская, Мангистауская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.


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