Елбасы поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества 

Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы поздравил с Днем защитника Отечества, сообщает zakon.kz.

Дорогие казахстанцы! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! За годы независимости вооруженные силы нашей страны стали гарантом стабильности государства, его территориальной целостности и военной безопасности. Мы всегда уделяли особое внимание развитию армии, повышению ее обороноспособности, всесторонней поддержке военнослужащих.

Благодаря этому служба в казахстанской армии вновь стала почетным и ответственным делом для сильных духом людей.

Долг, честь и служение Отечеству снова обрели свое истинное значение, а человек в военной форме стал образцом высокой ответственности и искреннего патриотизма. С момента подписания мной Указа о создании Вооруженных Сил Республики Казахстан до формирования эффективной системы безопасности был пройден огромный путь.

Сегодня Казахстан имеет сильную и боеспособную армию, способную надежно защитить главную ценность нашего государства – нашу независимость.

Поздравляю защитников Отечества и всех казахстанцев с праздником! Желаю всем крепкого здоровья, мира и благополучия, - сказал он.