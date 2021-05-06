Почти 300 дорогих шуб пытались вывезти контрабандой из Казахстана

6 мая 2021, 14:31
Фото: пресс-служба КГД

Провоз крупной партии меховых изделий без соответствующих документов пресекли на казахстанско-российской границе в пункте пропуска "Сырым", передает zakon.kz.

Товар был обнаружен сотрудниками Управления экспортного контроля ДГД по ЗКО совместно с Пограничной службой КНБ 5 мая 2021 года.

В результате осмотра грузового отсека двух автотранспортных средств марки "Iveco", следовавших через государственную границу в Российскую Федерацию, были выявлены незаявленные в товароспороводительных документах товары: шубы в количестве 295 штук, - сообщили в КГД.

В настоящее время определяется стоимость товаров и выясняются все обстоятельства.

Все причастные будут привлечены к ответственности, согласно действующему законодательству, отметили в комитете.


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?