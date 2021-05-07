Как получить решение на снос зданий и сооружений. Правила

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК своим приказом от 29 апреля 2021 года утвердил Правила выдачи решения на проведение комплекса работ по постутилизации объектов (снос зданий и сооружений), передает zakon.kz.

Cнос зданий и сооружений осуществляется согласно требованиям государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства на основании разработанной проектно-сметной документации.

Как отмечается, при разработке проектной документации на снос зданий уровень ответственности и отнесение зданий и сооружений к технически или технологически сложным объектам устанавливается Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и технологически сложным объектам.

В зависимости от уровня ответственности объекта, проектные, строительно-монтажные работы, а также инжиниринговые услуги и экспертные работы выполняются лицами, на основании разрешительного документа (лицензия, аттестаты эксперта, свидетельство об аккредитации), установленного законодательством в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

При подготовке проекта учитываются результаты проведенного технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений. При сносе зданий и сооружений с одновременным возведением нового объекта, строительство осуществляется по проектной (проектно-сметной) документации, прошедшей комплексную вневедомственную экспертизу проектов, - говорится в документе.

В случае, если снос зданий и сооружений планируется осуществлять с привлечением средств государственных инвестиций, либо с их участием, заказчик обеспечивает подготовку сметной документации на снос объекта.

При этом проектно-сметная документная не требуется для сноса индивидуальных жилых домов не выше двух этажей; хозяйственно-бытовых построек на территории индивидуальных приусадебных участков, а также на участках садовых и огороднических товариществ; внутриплощадочных линий связи.

Собственники таких объектов осуществляют снос зданий и сооружений самостоятельно на основание решения на проведение комплекса работ по постутилизации объектов согласно cтандарту государственной услуги "Выдача решения на проведение комплекса работ по постутилизации объектов (снос зданий и сооружений)" (Решение о сносе).

Указывается, что при сносе части блокированного жилого дома или нежилого здания и сооружения требуется разработка проектной (проектно-сметной) документации по усилению остальной части жилого дома или нежилого здания и сооружения с прохождением комплексной вневедомственной экспертизы проекта.

Для получения решения о сносе согласование с иными заинтересованными уполномоченными государственными органами не требуется.

Согласно правилам для осуществления сноса зданий и сооружений необходимо отключить объект от всех наружных инженерных сетей, согласно выданных технических условий на отключение к сетям субъекта естественной монополии.

После отключения объекта от наружных инженерных сетей работы по сносу зданий и сооружений необходимо осуществлять в соответствии с проектом.

В процессе сноса зданий и сооружений участниками строительства предусматриваются меры для предупреждения причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде и проводятся мероприятия по устройству временных ограждений, подъездных путей и утилизации строительного мусора, - говорится в документе.

До начала производства строительно-монтажных работ заказчик уведомляет органы, осуществляющие государственный архитектурно-строительный контроль, о начале осуществления деятельности по производству строительно-монтажных работ.

После демонтажа и сноса зданий и сооружений заказчик (собственник) составляет акт сноса зданий и сооружений и предоставляет в местный исполнительный орган для учета и регистрации в течение трех рабочих дней.

Акт сноса зданий и сооружений подлежит обязательному учету и регистрации в местных исполнительных органах, осуществляющих функции в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Государственная регистрация прекращения права на недвижимость в связи со сносом зданий и сооружений осуществляется на основании Правил оказания госуслуги "Государственная регистрация прав (обременений прав) на недвижимое имущество".

Как отмечается, при самовольной постройке без соответствующего права на землю, а также при наличии решения суда, вступившего в законную силу и предписаний (представлений) уполномоченных государственных органов в сферах земельных отношений и/или архитектурной, градостроительной и строительной деятельности получение решения о сносе не требуется.

Снос самовольной постройки осуществляет лицо, которое возвело самовольную постройку, а при отсутствии сведений о таком лице правообладатель земельного участка, на котором возведена самовольная постройка.

При проведении мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанного со сносом аварийных зданий и сооружений получение решения о сносе также не требуется.

Собственник имущества при прекращении существования имущества как объекта недвижимости в течение трех рабочих дней письменно уведомляет местный исполнительный орган в сфере архитектуры, градостроительства и строительства.

При снятии с учета бесхозяйного недвижимого имущества госкорпорация "Правительство для граждан" в течение трех рабочих дней письменно уведомляет местный исполнительный орган в сфере архитектуры, градостроительства и строительства по месту нахождения объекта недвижимости.

Правила предусматривают ответственность за несоблюдение требований документа.

Так, физические, юридические и должностные лица несут ответственность предусмотренную главой 20 Кодекса РК об административных правонарушениях и статьями 279 и 280 Уголовного кодекса РК.

Так, производство строительных, строительно-монтажных, ремонтно-восстановительных работ при возведении и реконструкции объектов без утвержденной проектно-сметной документации - влечет штраф на должностных лиц в размере 40, на субъектов малого предпринимательства - в размере 200, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 400, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 700 МРП с приостановкой производимых работ.1 МРП в настоящее время равен 2917 тенге.

Уголовный кодекс за нарушение правил или требований нормативов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия,предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Если же эти действия по неосторожности привели к смерти двух или более лиц, то грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.



Аналогичное уголовное наказание предусмотрено за ненадлежащее выполнение экспертных работ или инжиниринговых услуг.



Приказ вводится в действие по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования (5 мая).