В Алматы девушка бросилась под автобус

6 мая 2021, 16:11
Фото: Скриншот видео

Девушка перебегала дорогу и попала под колеса автобуса в Алматы, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел 5 мая около 11.40 по улице Навои.

Водитель, управляя автобусом Zhontong, следуя по улице Навои в северном направлении, допустил наезд на пешеход. В результате ДТП пешеход направлен в 7 ГКБ, - информировал начальник Управления дознания ДП города Алматы майор полиции Олжас Шарипов.

В ведомстве сообщили, что начато досудебное расследование по ст.345 ч.2 УК РК.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от СМИ zakon.kz (@zakon.kz)


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?