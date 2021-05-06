Две финансовые пирамиды обманули вкладчиков на миллиард тенге

Жертв финансовой пирамиды ТОО "Astex.kz" и ТОО "ACD Technology" разыскивает полиция Алматы, сообщает zakon.kz.

В конце апреля в полицию обратились обманутые граждане с коллективным заявлением.

С февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договора о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в госзакупках. Согласно двухстороннему документу, фирмы должны была выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Кроме того, установлено, что денежные средства в размере около 1 миллиарда тенге в ТОО "Astex.kz" от 160 вкладчиков поступали через другую компанию ТОО "MUDARABAN CAPITAL". Вместе с тем, установлено и другие компании, через которые в ТОО "Astex.kz" и ТОО "ACD Technology" переводились денежные потоки от вкладчиков, – сообщил заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов.

В создании и руководстве финансовой пирамидой подозревается ранее судимый 39-летний гражданин и 47-летний напарник.

Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на их задержание. В суде санкционировано постановление о производстве обыска по юридическим адресам ТОО "Astex.kz" и ТОО "ACD Technology".

Имеется процессуальная необходимость, обратиться к гражданам на предмет установления других лиц, пострадавших от преступных действий руководства вышеназванных ТОО. Для этих целей сообщаем телефоны, куда потерпевшие могут обратиться за помощью: 8-778-375-16-00 и 8-775-594-42-00, – заключил Абдрахманов.