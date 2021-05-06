Альмира Кульмухамедова: "Чтобы было не просто интересно, но и полезно..."

Программа "Аналитика" завоевала награду "Лучшая информационная программа" в рамках Национальной телепремии "Тұмар", передает zakon.kz.

Каждое воскресенье в 20:00 в эфире "Первого канала Евразия" команда проекта не просто констатирует итоги уходящей недели, но и поднимает актуальные темы, проводит журналистские расследования. Что не редко в итоге попадает в официальную повестку дня, становится поводом для принятия государственных решений, а также помогает решать проблемные вопросы казахстанцев.

Программа "Аналитика" - долгожитель отечественного телевидения, выходит в эфир с 2013 года. На наши вопросы отвечает ведущая проекта – Альмира Кульмухамедова.

- Поздравляем команду программы "Аналитика" с премией "Тұмар". Это первая победа вашей команды? Что она значит для вас?

- Можно сказать, что не первая. В прошлом году шеф-редактора программы "Аналитика" Олега Журкевича признали лучшим тележурналистом. И хотя награда персональная, как он сам говорит, на телевидении нет местоимения "Я", есть только "МЫ". Поэтому будем считать, что "Аналитика" в призах второй год подряд. (улыбается) Командной награде мы радуемся особо. Каждый выпуск программы "Аналитика" - это усилия большой команды. Команды профессионалов, которые любят свое дело.

- В чем заключается успех программы?

- Наверное, в том и заключается, что мы искренне любим то, чем занимаемся. Поэтому каждый раз прилагаем максимум усилий, чтобы зрителю было не просто интересно, но и полезно смотреть "Аналитику". Приятно, что зрительская оценка в виде рейтингов совпала с мнением жюри премии "Тұмар", состоящим из корифеев казахстанского телевидения.

- В чем отличие программы "Аналитика" от других аналитических программ на казахстанском телевидении?

- Я думаю, это будет не очень корректно сравнивать себя с другими программами. Каждый работает в выбранном жанре, формате. Скажу о нашем. Хотя программа "Аналитика" итоговая, это не значит, что мы делаем просто дайджест событий недели, а-ля, давайте вспомним минувшие семь дней. Очень часто темы сюжетов, которые делают наши авторы, даже не звучали в официальной повестке дня. Но при этом сам вопрос, сама проблема актуальны. Может быть, это, конечно, совпадение, однако мы не раз с коллегами подмечали, что после эфира "Аналитики" прозвучавшая тема становилась предметом обсуждения у чиновников, принимались какие-то решения. Это очень приятная часть работы журналиста – видеть, как что-то меняется в лучшую сторону, будь то частная проблема отдельно взятого человека, семьи или какой-то глобальный государственный вопрос.

- Часто получаете от зрителей положительные отзывы? А идеи для нового сюжета?

- Кончено, мы всегда на связи со зрителями, всегда внимательно изучаем все обращения. Благо в современном мире есть очень много возможностей для связи. Поэтому, пользуясь случаем, хочу обратиться к казахстанцам – пишите, звоните, оставляйте сообщения в социальных сетях. Программа "Аналитика" да и весь "Первый канал Евразия" - это для людей и про людей.

- Вы часть семьи "Первого канала Евразия", а "Первый канал Евразия" стал вашей семьей?

- А как же?! Мы одна большая дружная семья! Мы расположены в разных городах – два больших офиса в столице и Алматы, а также коррпункты в регионах – но мы одинаково мыслим и настроены одинаково, у нас есть общая цель: делать качественные программы и стараться оправдывать неофициальный статус четвертой ветви власти – позитивно влиять на происходящее в стране. Поэтому мы всегда первые!