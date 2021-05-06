Об особенностях ЕНТ-2021 рассказал Аймагамбетов

Глава Минобрнауки Казахстана Асхат Аймагамбетов посетил пункт проведения ЕНТ. По его словам, поговорив с абитуриентами, отметил, что настрой у них хороший, сообщает zakon.kz.

У себя на странице в Facebook он написал, что ребята довольны тем, что в этом году ЕНТ впервые проводится в компьютерном формате, говорят, что это очень удобно и практично.

Сразу после тестирования участники получают свои результаты.

В этом году ЕНТ планируют сдать более 130 тыс. выпускников.

При этом каждый может сдать тестирование дважды и принять участие в конкурсе на присуждение гранта с лучшим результатом.

Формат проведения тестирования кардинально изменился.

1. Если раньше выпускникам раздавали бумажные книжки-вопросники и листы закрашивания, то теперь вся процедура проводится в электронном формате.

Каждому участнику предоставляется компьютер, за его действиями наблюдает видеокамера, помимо этого, в ситуационном центре дежурные также наблюдают за ребятами, контроль ведет и специальная система прокторинга.

Варианты заданий формируются автоматически перед самой сдачей тестирования, место и время сдачи ЕНТ определяет сам участник.

2. Теперь более сотни тысяч выпускников сдают тестирование не в течение недели, как было раньше.

В распоряжении у участников более двух месяцев. Каждый сам выбирает, когда сдавать тестирование.

Министр отметил, что хотел бы, чтобы ЕНТ проходило как обычное мероприятие.

Как сдача IELTS, Казтеста или любых других подобных экзаменов. На мой взгляд, мартовское ЕНТ так и прошло. Теперь не учителя и не школа записывают ребят на ЕНТ, и они не собирают кучу документов. Абитуриенты сами выбирают подходящий пункт сдачи ЕНТ, удобную дату и время. Более того, мы предоставили ребятам возможность второй попытки, и они сами будут решать, какой из двух сертификатов ЕНТ представить на конкурс по присуждению госгрантов. Все это, безусловно, снизит градус эмоционального напряжения у детей. Асхат Аймагамбетов

3. Мы в прошлом году разрешили использование калькуляторов с минимальным функционалом. Теперь они также будут доступны, как и таблица Менделеева.

4. Мы, кроме всего прочего, экономим бюджетные средства и время наших педагогов. Ежегодно более 2 тыс. педагогов командировались в другие регионы. Это оплата гостиниц, суточных и пресловутый человеческий фактор при осуществлении дежурств.

5. Содержание самих вопросов тоже меняется в сторону оценки функциональной грамотности. Я уже писал пост об этом. ЕНТ будет меняться наподобие тестов PISA, SАТ и т.п. Количество вопросов по датам и другим фактам уже значительно уменьшилось.

6. Сама система прошла испытания на информбезопасность и имеет соответствующий аттестат ИБ.

В целом, я хочу сказать, что мы сделали все, чтобы наши дети с комфортом и без стресса сдавали ЕНТ, могли показать на вступительных экзаменах свои знания и по заслугам получить государственный образовательный грант. Асхат Аймагамбетов

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Министр выразил благодарность команде НЦТ, руководителю Дидаур Смагулову, сотрудникам ДВПО, ГТС и партнерам за организацию тестирования.