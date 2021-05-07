Орден нашел героя спустя 77 лет

Накануне Дня Победы аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев вручил внуку ветерана Великой Отечественной войны Рахымберды Досмухамбетова Бауыржану Досмухамбетову орден Александра Невского, сообщает zakon.kz.

Орден был вручен в Таразе с соблюдением всех воинских почестей. Сначала участники церемонии почтили память павших бойцов минутой молчания.

Великая отечественная война навсегда останется в памяти как одна из самых кровопролитных. Вклад казахстанцев в общее достижение неоценим. Среди героев СССР есть 20 выходцев Жамбылской области. Кроме этого в то время вручался орден Александра Невского. Одним из кавалеров ордена был наш земляк Рахымберды Досмухамбетов. Его мужество и отвага яркий пример для всех. Для меня огромная честь вручать орден внуку героя. Бердибек Сапарбаев

Хочу от имени нашей семьи поблагодарить всех, кто занимался поиском материалов. Солдаты Великой отечественной войны защищали свою Родину. Наш долг далее оберегать мир и спокойствие. Бауыржан Досмухамбетов

Награда хранилась 77 лет в музее Бухареста. В архивных документах обнаружены орден Александра Невского и удостоверение к нему. В нем указывалось, что им награжден боец из Казахстана Рахимберды Досмухамбетов. Благодаря этим материалам внуки героя ВОВ смогли спустя столько лет получить награду деда. Работники архива предоставили также удостоверение к ордену.

Рахымберды Досмухамбетов родился в 1920 году в нынешнем селе Жасоркен Жамбылской области. В 19 лет призван в ряды советской армии, командовал батальоном и дослужился до старшего лейтенанта. Р. Досмухамбетов возглавлял стрелковую роту 88-го полка 28-й Невельской стрелковой дивизии.

Старший лейтенант Досмухамбетов в бою с немецкими захватчиками за деревней Пахомово успешно выполнил поставленную перед ротой задачу. Умело вел роту в атаку, первым с семью бойцами ворвался в деревню, уничтожив при этом девять фашистов. Был ранен, но не ушел с поля боя. При отходе роты из окружения в районе деревень Шитьково, Овсянниково вынес лично с поля раненого капитана.

Приказ о его награждении был вынесен 6 февраля 1944 года. Р. Досмухамбетов получил тяжелое ранение, полгода лечился в госпитале. Там и потерял награды и документы. пресс-служба акима Жамбылской области