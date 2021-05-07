Аналитики в США усомнились в официальных данных о смертности от COVID-19

Реальное число летальных исходов новой коронавирусной инфекции в мире может быть в два раза выше официальных данных, передает zakon.kz.

Такие мнение высказали ученые из американского Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете в Сиэтле

По официальной информации, количество смертей составляет 3,2 млн человек, а это вдвое меньше оценок IHME.

Ученые изучили избыточную смертность с марта 2020 года по третье мая 2021 года, сравнив ее с тем, что можно было бы ожидать в типичный непандемический год, а затем скорректировали эти цифры с учетом нескольких других факторов, связанных с пандемией. Учитывались только смерти, "вызванные непосредственно вирусом SARS-CoV-2".

Исследователи также подсчитали "драматическое", по их словам, занижение показателей летальных исходов в таких странах, как Индия и Мексика. В некоторых странах "объективная оценка" числа погибших, отметили исследователи, более чем в 10 раз превышает указанные общие показатели.

Впрочем, эти расчеты остаются математической моделью и не могут быть подтверждены.