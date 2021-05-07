Изнасиловал, затем продал – казахстанка о смерти сестры в Грузии

Новость о смерти 26-летней казахстанки Асель Айтпаевой в Грузии появилась пару дней назад и сразу стала резонансной. Шокирующие подробности случившегося рассказала ее двоюродная сестра, передает zakon.kz.

В интервью ЭК девушка сообщила, что до отъезда Асель жила вместе с ней в Нур-Султане. Поехать в Грузию ей предложили дальние родственники.

В Казахстане Асель работала в фитнес-клубе администратором. В Грузии ей предложили работать в фирме, перепродающей иномарки в страны СНГ.

Асель нужно было вести документацию, фиксировать царапины и прочие дефекты, заносить их в компьютер. Ей обещали работу с 10.00 до 17.00 и зарплату 500 долларов. Моя сестренка мечтала уехать за границу и поэтому с радостью согласилась. Айна Айтпаева

Айна рассказала, что Асель прошла собеседование по видеозвонку и ей сказали собираться. Однако срок действия паспорта казахстанки истекал в августе, и ее отъезд в Грузию мог затянуться. Узнав об этом, работодатель — муж другой двоюродной сестры — попросил ускориться и даже отправил деньги, чтобы она срочно поменяла паспорт, прошла ПЦР-тестирование и купила билеты.

Айна вспоминает, что ее тогда насторожила такая спешка.

Она собралась всего за пару дней и улетела 27 апреля. Остановилась в городе Рустави у родственника, который принимал ее на работу. Помимо него в квартире жил его партнер по бизнесу, тоже из Казахстана, и грузин по имени Бесо. Несколько дней спустя Асель позвонила мне и показала свою квартиру, которую ей сняли в Тбилиси. Я еще удивилась: от ее работы в Рустави это довольно далеко. Она ответила, что ей дали машину с водителем. Айна Айтпаева

Но ничего беды не предвещало, уверяет Айна. Асель периодически выходила на связь с друзьями и родственниками, при этом не просила о помощи, а о своем окружении в чужой стране отзывалась хорошо. Однако ночью 5 мая девушка отправила своей лучшей подруге в Telegram аудиозапись своего разговора с Бесо, содержавшего шокирующие подробности.

Из их разговора следует, что муж родственницы ее изнасиловал, а потом продал этому грузину, — рассказывает Айна. — В течение часа, что длится запись, он ее унижал и оскорблял, грозился покалечить и убить.

Своей подруге казахстанка также написала, что боится Бесо и что он ее ударил. А наутро стало известно о смерти девушки. По предварительной версии, она выпала из окна.

Мы не знаем, выбросили ли ее или она сама оттуда спрыгнула, не выдержав издевательств. Как нам стало известно, человека, угрожавшего ей, задержала грузинская полиция по подозрению в доведении до самоубийства. Айна Айтпаева

Семья Айтпаевых объявила сбор денег, чтобы отправиться в Грузию и привезти тело дочери. Убитые горем родственники надеются успеть туда до того, как будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Родственники боятся, что им выдадут тело в цинковом гробу и скажут, что она умерла от COVID-19.