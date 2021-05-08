Сегодня мусульмане Казахстана встретят Кадыр тун - Благословенную Ночь Предопределения

В ночь с 8 на 9 мая мусульмане всего мира отмечают Лейлят аль-Кадр - Благословенную Ночь Предопределения, сообщает zakon.kz.

Ляйлятуль кадр наступает в последние 10 дней Рамадана в нечетные ночи - 21-го, 23-го, 25-го, 27-го, 29-го или в последнюю ночь Рамадана. Духовное управление мусульман Казахстана опирается на мнение ученых о вероятности наступления Ночи Предопределения в ночь с 26 на 27 Рамадана.

Несмотря на то, что точная дата наступления Ляйлятуль кадр неизвестна, среди исламских ученых есть предположение о высокой вероятности того, что она наступает 27-го Рамадана. Однако следует понимать, что это всего лишь предположение, и искать ее следует среди всех 10 ночей.

О Благословенной Ночи Предопределения Сам Всевышний Аллах сказал в Коране, что эта ночь "… лучше тысячи месяцев". В эту ночь изменяются судьбы людей.

Как отмечено на сайте Центральной мечети Алматы, Ляйлятуль Кадр - шанс всей нашей жизни в Рамадан. Есть ли у нас возможность вернуть все то, что мы упустили на протяжении жизни? Возможно ли увеличить награду за дела в сотни и тысячи раз? Возможно ли провести вечер в обществе ангелов, включая господина ангелов Джибриля (мир ему), которые будут здороваться с нами, обращаться к Аллаху с мольбой за нас и говорить: "Амин!" после нашей мольбы, обращенной к Нему?

Существуют ли такие мгновения, застав которые, мы можем избавиться от прежних грехов? Существует ли такая ночь, ценность которой непостижима для нашего разума, а наши языки не в силах описать ее? Да. Это Ночь предопределения. Эта ночь, в которую Аллах дарует верующему Свою милость, благословение и почет, и если ты преуспел в нее, значит, ты - из преуспевших, а если ты лишился ее блага, тогда ты лишен блага вообще: "Ночь предопределения (или величия) лучше тысячи месяцев. В эту ночь ангелы и Дух (Джибриль) нисходят с дозволения их Господа по всем Его повелениям. Она благополучна вплоть до наступления зари".(97:3-5). Поистине, это благословенная ночь, в которую была ниспослана благословенная Книга: "Мы ниспослали его в благословенную ночь, и Мы предостерегаем. В нее решаются все мудрые дела". (44:3-4)

Она благословенна потому, что Коран был ниспослан в нее целиком с Хранимой скрижали в Дом величия на небесах, а уже после этого он ниспосылался частями.

И она благословенна потому, что Великий Аллах возвеличил ее и сообщил нам о том, что она не поддается описанию - настолько она величественна.

И она благословенна потому, что в нее Всевышний Аллах посылает нашей общине Свой Божественный дар: "Он сделал поклонение в эту ночь лучше поклонения в течение тысячи месяцев из тех, в которые поклонялись Ему общины, жившие до нас. Этот период равен целой жизни человека, который прожил восемьдесят три года и четыре месяца и провел их в непрерывном поклонении и покорности Всевышнему. Ночь предопределения "лучше тысячи месяцев", ни в одном из которых нет Ночи предопределения. Некоторые ученые сказали даже, что она лучше всякого времени вообще, потому что арабы традиционно используют слово тысяча как указание на очень большое число.

И эта ночь благословенна потому, что в нее ангелы покрывают землю, и обитатели небес приходят к обитателям земли из числа верующих. Лучшие и самые почтенные из ангелов, и во главе их Джибриль (мир ему), спускаются с небес и от Лотоса крайнего предела на землю, говорят: "Амин!" - когда люди обращаются к Всевышнему с мольбой, и приветствуют друг друга и верующих в мечетях до самого рассвета".

Она благословенна еще и потому, что она - ночь решений: решения, которым является предопределение Аллаха, и решений Шариата.

И в эту же ночь ниспосылаются решения, составляющие собой предопределение. Каждое решенное мудрое дело передается с Хранимой скрижали писцам-ангелам. Сюда входят жизненные сроки, удел и дела на ближайший год. Поэтому Всевышний сказал: "В нее (в ночь предопределения) решаются все мудрые дела по повелению от Нас. Поистине, Мы посылаем..." (44:4-5).

А вот еще одно проявление ее благословенности: установления Всевышнего, ниспосылаемые Им в эту ночь, соответствуют Его милости, и в нее не предопределяется ничего, кроме счастья и блага: "...по милости твоего Господа" (44:6). Этим она отличается от других ночей - в них предопределяются беды и возмездие. И в эту ночь Шайтан не может повлиять на верующего мужчину или женщину: "Она благополучна вплоть до зари" (97:5), (Ибн Кясир. Ат-тафсир. Т. 4. С. 534).

Она благословенна еще и потому, что сокрыта. Это заставляет людей проявлять усердие в поклонении во все десять последних ночей Рамадана в надежде не упустить эту ночь, и это усердие приносит им благо, утяжеляя чашу весов с их благими делами (Вазаиф Рамадан. С. 63.).

Она благословенна еще и потому, что тому, кто бодрствует в нее и совершает ночную молитву, поминает Аллаха и обращается к Нему с мольбами с верой и надеждой на награду Всевышнего, прощаются его прошлые прегрешения. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Кто выстаивал Ночь предопределения с верой и надеждой на награду Всевышнего, тому простятся его прошлые грехи" (Аль-Бухари. Хадис № 2014. Муслим. Хадис № 760).

Она благословенна еще и потому, что она как бы возмещает срок наших жизней, более короткий по сравнению с жизнями людей, что были до нас. Имам Малик (да помилует его Аллах) сказал: "До меня дошло сообщение о том, что Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, были показаны жизни тех, кто жил до него, или некоторые из них, и ему как будто показалось, что жизни членов его общины слишком коротки, и они не успеют сделать столько, сколько делали другие на протяжении своих жизней, и Аллах даровал ему Ночь предопределения" (Вазаиф Рамадан. С. 63.).

Она благословенна еще и тем, что человек, который застал ее и провел должным образом, не окажется в числе лишенных. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал о Рамадане: "И есть в нем ночь, которая лучше тысячи месяцев. Кто лишился ее блага, тот - лишенный" (Аи-Насаи, Хадис № 2079. Ахмад. Хадис Na 6851).

А в другой версии хадиса говорится: "Кто лишился ее блага, тот лишился всякого блага, а лишается ее блага только лишенный" (Ибн Маджа. Хадис № 1634).

Она благословенна еще и потому, что у нее есть особая мольба, которая не остается без ответа. Аиша (да будет доволен ею Аллах) спросила Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: "О Посланник Аллаха, что мне говорить, когда наступит Ночь предопределения?". Он ответил:"Аллахумма, иннакаафуан тухиббу-ль-афва, фа-афву анна!"- "О, Аллах, поистине, Ты - прощающий, любишь прощать, так прости же нас!"

Подготовила Торгын Нурсеитова