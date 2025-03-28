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Общество

В Астане произошла давка у мечети во время раздачи бесплатной еды в Кадыр тун

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Давка произошла возле столичной мечети "Хазрет Султан" во время раздачи бесплатной еды в рамках Кадыр тун (Ночь Предопределения), сообщает Zakon.kz.

Как пишет телеканал "КТК", один из ресторанов организовал раздачу плова и воды для всех желающих. Однако большое скопление людей, преимущественно молодежи, привело к давке на площади перед мечетью.


На видеозаписях, распространившихся в Казнете, видно, как подростки и молодые люди бегут к месту раздачи садака — милостыни, которую традиционно раздают в эту священную ночь. Пользователи соцсетей активно комментируют произошедшее: часть выражает возмущение несоблюдением порядка, другие оправдывают поведение молодежи.

О том, что приготовить на Ораза айт-2025 и сколько стоит накрыть праздничный стол, можно узнать здесь.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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