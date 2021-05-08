Виновнику в смерти казахстанки в Грузии грозит срок от 8 лет

Генпрокуратура Грузии предъявила обвинение задержанному по делу об изнасиловании и доведении до самоубийства, передает zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Следствие установило, что 5 мая этого года, задержанный изнасиловал девушку, угрожая ей убийством. В результате, находясь в тяжелом психотравматическом состоянии, она покончила с собой, - говорится в сообщении.

Если вина будет доказана, задержанному мужчине грозит лишение свободы на срок от восьми до десяти лет.

7 мая в МИД РК прокомментировали гибель казахстанки в Грузии.

6 мая появилась информация о том, что при невыясненных обстоятельствах в Грузии скончалась 26-летняя казахстанка Асель Айтпаева. Ее двоюродная сестра Айна высказал свою версию смерти родственницы. Согласно ей, поехать в Грузию Асель предложили дальние родственники. Затем муж родственницы ее изнасиловал, а потом продал местному предпринимателю. После чего девушку или убили, или она прыгнула сама, не выдержав издевательств.