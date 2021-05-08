Главы государств поздравили Токаева с праздником Дня Победы

На имя Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные телеграммы от глав иностранных государств по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В своем поздравительном письме Президент России Владимир Путин пишет, что наш общий долг – свято хранить память о героизме отцов и дедов и неисчислимых жертвах, окружать заботой и вниманием ветеранов. Владимир Путин отметил, что традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, служат надежной основой стратегического партнерства и союзничества между Россией и Казахстаном.

В телеграмме Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева говорится, что 9 мая – это знаменательная дата, символизирующая непобедимое мужество и отвагу наших народов, их героическую борьбу за мир, свободу и взаимную солидарность.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подчеркивает, что День Победы, занимающий особое место в жизни наших народов, навсегда останется символом мужества и единства.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отметил, что 9 мая – это знаменательная дата в современной истории наших государств, когда мы чествуем беспримерной героизм, мужество и патриотизм и стойкость наших предков беспощадной борьбе против врага.

В телеграмме Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова выражено убеждение в том, что вечная память о великом подвиге наших предков будет и далее служить прочной основой для дальнейшего укрепления отношений дружбы и всестороннего сотрудничества между двумя странами.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивает, что традиции дружбы и взаимоподдержки наших народов, с честью выдержавших годы суровых испытаний в Великой Отечественной войне, и впредь будут служить надежным фундаментом для дальнейшего развития и укрепления отношений между двумя государствами.

Президент Беларуси Александр Лукашенко пишет, что священная память о прошлом как дань уважения героизму предков является прочной основой для укрепления сотрудничества и позволяет нам устойчиво развиваться и вместе эффективно противостоять вызовам и угрозам современного мира.

Президент Армении Армен Саркисян высказал уверенность, что закаленная в годы войны дружба народов наших стран будет и впредь служить незыблемой основой для последующего развития отношений между Арменией и Казахстаном.

В поздравлении исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна выражена уверенность в том, что верность памяти наших общих героев будет служить твердым ориентиром для развития сотрудничества между Арменией и Казахстаном во благо народов наших стран.

Также поздравительные телеграммы направили заместитель Председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов и глава администрации города Байконур Константин Бусыгин.

Поздравительные телеграммы продолжают поступать.