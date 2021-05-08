"Девочка идет на поправку" - врачи отпустили прооперированную Бузову домой

Поющая телеведущая Ольга Бузова на своей странице в Instagram сообщила, что готовится к выписке после экстренной операции в одной из столичных клиник, сообщает zakon.kz.

Мой лечащий врач отпустил "болеть" меня домой", - написала звезда "Дома-2" в Instagram.

Ситуация пока острая, так что позвольте диагнозы оставить при себе. Я стала суеверной. Ольга Бузова

По словам телеведущей и певицы, она поймала себя на мысли, что уже пятый день ходит с одной прической.

А это значит, что девочка идет на поправку, — отметила она.

Звезду "Дома-2" доставили в больницу 5 мая для срочного хирургического вмешательства. Фанаты певицы находились в неведении целые сутки. Как позже рассказала сама знаменитость, ей провели срочную операцию. При этом восстановление, по словам Бузовой, было болезненным. Однако, что именно произошло со звездой — неизвестно.

По неподтвержденной информации, Бузовой провели плановую лапароскопическую операцию. Сейчас она носит компрессионные чулки. Кроме того, на фотографии Бузовой в соцсети заметны специальные бинты. Эти медицинские изделия нужны для профилактики тромбоза после операции. Бузовой провели послеоперационный курс противовоспалительной и обезболивающей терапии. Для этого ей внутривенно вводили антибиотики и обезболивающие.